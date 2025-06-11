2,4 тысячи мероприятий проведут на Кубани в День России

В парках, библиотеках и домах культуры жителей ждут разнообразные мероприятия: кинопоказы, викторины, книжные и фотовыставки, фестивали, ярмарки и концерты. Для детей организуют конкурсы рисунков, мастер-классы по созданию поделок и игрушек, музейные и библиотечные уроки, а также песенные фестивали.