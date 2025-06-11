2,4 тысячи мероприятий проведут на Кубани в День России

В Краснодаре на главной площади города создадут композицию из живых роз, которая будет символизировать цвета российского флага.
В Краснодарском крае запланированы более 180 спортивных соревнований, чемпионатов и открытых тренировок. Также пройдёт около 150 тематических акций и флешмобов, а также 35 церемоний вручения паспортов гражданам России.
Школьники напишут поздравительные письма участникам специальной военной операции.
В парках, библиотеках и домах культуры жителей ждут разнообразные мероприятия: кинопоказы, викторины, книжные и фотовыставки, фестивали, ярмарки и концерты. Для детей организуют конкурсы рисунков, мастер-классы по созданию поделок и игрушек, музейные и библиотечные уроки, а также песенные фестивали.
В историческом парке «Россия — моя история» пройдут тематические экскурсии. Любители автомобилей смогут принять участие в праздничных авто- и велопробегах, пояснили в пресс-службе администрации Краснодарского края.