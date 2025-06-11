В Усть-Илимском районе отец ответит за сына, который устроил ДТП на мопеде

В Усть-Илимском районе 13-летний парень, двигаясь на мопеде, нарушил дистанцию и столкнулся c автомобилем. За рулем которого была женщина, она получила сотрясение мозга. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области, дело по инциденту, который произошел в сентябре 2023 года, прекратили, потому что мальчику нет 16 лет.