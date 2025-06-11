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В Усть-Илимском районе отец ответит за сына, который устроил ДТП на мопеде

13-летний парень нарушил дистанцию и столкнулся с авто.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Илимском районе 13-летний парень, двигаясь на мопеде, нарушил дистанцию и столкнулся c автомобилем. За рулем которого была женщина, она получила сотрясение мозга. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области, дело по инциденту, который произошел в сентябре 2023 года, прекратили, потому что мальчику нет 16 лет.

— В суде отец юноши объяснил, что разрешил сыну взять мопед и покататься. Также официальный представитель согласился возместить потерпевшей моральный ущерб. Несовершеннолетний нарушитель сказал, что не заметил машину, — рассказали в государственном органе.

Усть-Илимский городской суд взыскал с отца 60 тысяч рублей, так как он знал, что у ребенка нет водительских прав и полиса ОСАГО, но несмотря на это, все равно разрешил сыну управлять мопедом.