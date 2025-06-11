Жительнице Херсонской области вынесли приговор за поддержку ВСУ

«Установлено, что осужденная жительница Херсонской области, гражданка России и Украины, 1982 года рождения, являясь противником проводимой Российской Федерацией специальной военной операции, систематически осуществляла переводы денежных средств на банковский счет, используемый в поддержку ВСУ в целях приобретения медикаментов и военного снаряжения. Суд, с учётом мнения государственного обвинителя, приговорил подсудимую к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима», — сообщили в ведомстве.