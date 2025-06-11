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Жительнице Херсонской области вынесли приговор за поддержку ВСУ

Жительница Херсонской области, поддерживающая ВСУ, получила 12 лет за госизмену.

Источник: © РИА Новости

ГЕНИЧЕСК, 11 июн — РИА Новости. Херсонский областной суд приговорил местную жительницу, обвиняемую в государственной измене за поддержку украинской армии, к 12 годам колонии общего режима, сообщили журналистам в управлении ФСБ РФ по региону.

«Установлено, что осужденная жительница Херсонской области, гражданка России и Украины, 1982 года рождения, являясь противником проводимой Российской Федерацией специальной военной операции, систематически осуществляла переводы денежных средств на банковский счет, используемый в поддержку ВСУ в целях приобретения медикаментов и военного снаряжения. Суд, с учётом мнения государственного обвинителя, приговорил подсудимую к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима», — сообщили в ведомстве.

Приговор в законную силу не вступил.

Дело расследовалось по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК России «Государственная измена».