«Есаул» или «Зайка моя»? Во Владивостоке определяются с хедлайнером Дня города

Народный артист России взойдёт на сцену, чтобы поздравить Владивосток с Днём города (6+) и исполнить всем известные хиты. По крайней мере, о том, что они известны большинству горожан, можно судить по техническому заданию администрации Владивостока, которая уже начала искать организатора концерта. Звезду ищут «большую» — с заслугами и статусом, сообщает ИА PrimaMedia.