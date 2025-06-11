«Есаул» или «Зайка моя»? Во Владивостоке определяются с хедлайнером Дня города

Народный артист России взойдёт на сцену, чтобы поздравить Владивосток с Днём города (6+) и исполнить всем известные хиты. По крайней мере, о том, что они известны большинству горожан, можно судить по техническому заданию администрации Владивостока, которая уже начала искать организатора концерта. Звезду ищут «большую» — с заслугами и статусом, сообщает ИА PrimaMedia.
Информацию о поиске исполнителя контракта разместили на официальном сайте государственных закупок. Известно, что за концерт звезды и его организацию мэрия Владивостока готова заплатить 7,5 млн рублей. Такова начальная цена контракта. А вот результатов владивостокцы дождутся только на следующей неделе.
Требования к хедлайнеру — серьёзные. Не «дотягивает» даже сама Примадонна, хотя администрация Владивостока вряд ли ждёт её на празднике. На сцене хотят видеть Народного артиста РФ, не менее семи раз получившего Национальную российскую премию «Овация» и выпустившего более 20 музыкальных альбомов на русском языке. На выбор властям подрядчик должен предложить пятерых исполнителей.
Репертуар, к которому у части владивостокцев традиционно появляются вопросы, будет «отфильтрован». Нецензурной брани и «лишних» высказываний звучать со сцены, конечно, не должно.
Зная критерии, невозможно удержаться от догадок. В списке исполнителей, к примеру, могут оказаться Олег Газманов и Филипп Киркоров. У обоих — подходящее число «Оваций» и больше 20 альбомов. Правда студийных, по информации из открытых источников, у Киркорова 15.
Услышат ли владивостокцы «Офицеров» (18+) и «Есаула» (18+); «Зайку мою» (18+) и «Снег» (18+) или что-то иное — остаётся только предполагать. Пока ясно лишь то, что в честь 165-летия в приморской столице выступят Виктория Дайнеко, группы «Город 312» и «Корни». Об этом власти заявляли ранее.
Напомним, что в этом году Владивосток отметит юбилей с размахом. Мероприятия будут проходить с 28 июня по 5 июля. Для горожан и гостей организуют тематические дни, посвященные спорту, творчеству, семье, профессиям. Основной площадкой проведения событий станет набережная Цесаревича.