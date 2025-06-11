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Ожидайте сюрпризов: вторая декада июня в Иркутской области будет переменчивой

Предварительные прогнозы могут легко поменяться.

Как создавалась новая Россия
Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 94% 759 мм рт. ст. +21°
Источник: Freepik

Вторая декада июня в Иркутской области может быть переменчивой — жителей региона ждут как жаркие деньки, так и непогода с дождями и грозами. Как корр. ИА IrkutskMedia сообщила Начальница Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова, летом всегда наиболее точный прогноз дается на ближайшие 4−5 дней максимум, так как погодные условия легко могут меняться в противоположную сторону.

Напомним, что ранее стал известен прогноз погоды на длинные выходные в Иркутске и области с 12 по 15 июня. Начальница Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова в беседе с корр. ИА IrkutskMedia рассказала, что 12 июня по региону проходит очередной холодный атмосферный фронт, захватывая Иркутск. Однако синоптики выражают надежду, что первая половина дня будет теплой: ожидается прогрев воздуха до +22…+24℃.