Ожидайте сюрпризов: вторая декада июня в Иркутской области будет переменчивой

Вторая декада июня в Иркутской области может быть переменчивой — жителей региона ждут как жаркие деньки, так и непогода с дождями и грозами. Как корр. ИА IrkutskMedia сообщила Начальница Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова, летом всегда наиболее точный прогноз дается на ближайшие 4−5 дней максимум, так как погодные условия легко могут меняться в противоположную сторону.