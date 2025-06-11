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Образование должно поддерживать многообразие традиций, заявил Путин

Путин: образование должно служить сохранению национальной идентичности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Образование должно служить сохранению национальной идентичности, поддерживать многообразие культур и традиций, заявил президент России Владимир Путин.

Соответствующее видеообращение к участникам третьего Международного форума министров образования «Формируя будущее» опубликовано на сайте Кремля.

«И конечно, нужно эффективно настраивать школы, колледжи, университеты на решение текущих и перспективных задач развития наших стран. При этом важно, чтобы образование служило сохранению национальной идентичности, поддерживало всё многообразие культур и традиций», — заявил он.