Образование должно поддерживать многообразие традиций, заявил Путин

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Образование должно служить сохранению национальной идентичности, поддерживать многообразие культур и традиций, заявил президент России Владимир Путин.
Соответствующее видеообращение к участникам третьего Международного форума министров образования «Формируя будущее» опубликовано на сайте Кремля.
«И конечно, нужно эффективно настраивать школы, колледжи, университеты на решение текущих и перспективных задач развития наших стран. При этом важно, чтобы образование служило сохранению национальной идентичности, поддерживало всё многообразие культур и традиций», — заявил он.