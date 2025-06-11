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На реконструкцию набережной Тухачевского в Омске выделят 400 миллионов рублей

Все работы будут завершены в августе 2026 года.

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Источник: Комсомольская правда

Капитальный ремонт участка дороги вдоль набережной Тухачевского стартует в Омске. На эти цели будет направлено 434,7 миллиона рублей. Ремонт набережной затронет участок от улицы Таубе до Кемеровской. Исполнителем работ станет ООО «Сибирский региональный союз» («СибРос»). Информация об этом опубликована на официальном портале государственных закупок.

Подрядчик выполнит полный комплекс работ: от инженерных изысканий и разработки проектной документации до непосредственного ремонта дороги. Согласно условиям контракта, работы начнутся 1 июня 2025 года и завершатся к 20 августа 2026 года. В рамках проекта ширина проезжей части останется прежней — две полосы по 3,5 метра каждая, с ограничением скорости движения до 30 км/ч. Кроме того, подрядчик обустроит отдельную полосу для велосипедистов, установит современное освещение, барьерные ограждения и дорожные знаки.

Компания-подрядчик предоставит гарантию на выполненные работы: восемь лет на автомобильную дорогу и прилегающие обочины, а также пять лет на велодорожку.

Ранее мы писали, что мэр Омска Сергей Шелест поддержал инициативу сервиса кикшеринга.