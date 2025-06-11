На реконструкцию набережной Тухачевского в Омске выделят 400 миллионов рублей

Подрядчик выполнит полный комплекс работ: от инженерных изысканий и разработки проектной документации до непосредственного ремонта дороги. Согласно условиям контракта, работы начнутся 1 июня 2025 года и завершатся к 20 августа 2026 года. В рамках проекта ширина проезжей части останется прежней — две полосы по 3,5 метра каждая, с ограничением скорости движения до 30 км/ч. Кроме того, подрядчик обустроит отдельную полосу для велосипедистов, установит современное освещение, барьерные ограждения и дорожные знаки.