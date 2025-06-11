Пермский «Молот» подписал контракт с трехкратным обладателем Кубка Петрова

Следующий сезон Виталий Каменев начал в ВХЛ. В составе нижнекамского «Тороса» («Тороса») он провел несколько лет — с 2010 по 2016, с 2020 по 2025 годы. Четыре года нападающий выступал в тюменском «Рубине» и альметьевском «Нефтянике».