Пермский «Молот» подписал контракт с трехкратным обладателем Кубка Петрова

Вместе с ХК «Торос» хоккеист три раза становился обладателем главного трофея ВХЛ — Кубка Петрова. Виталий первым из игроков лиги преодолел отметку в 800 сыгранных матчей.
Виталий Каменев родился 3 марта 1989 года, является воспитанником уфимской школы хоккея. Большую часть игровой карьеры провел за команды системы «Салавата Юлаева». Его дебют в профессиональном хоккее состоялся в сезоне 2009−2010 годов. Нападающего заявили в первенстве МХЛ за «Толпар».
Следующий сезон Виталий Каменев начал в ВХЛ. В составе нижнекамского «Тороса» («Тороса») он провел несколько лет — с 2010 по 2016, с 2020 по 2025 годы. Четыре года нападающий выступал в тюменском «Рубине» и альметьевском «Нефтянике».
Пресс-служба «Молота» напомнила статистику игрока в сезоне 2024−2025 годов. Виталий Каменев провел на льду 56 матчей и набрал 25 (8+17) результативных очков. Всего в ВХЛ, включая плей-офф, он сыграл 892 матча, набрав 438 (158+280) очков.
В межсезонье состав «Молота» уже пополнили: нападающие — 31-летний Валерий Поляков и 20-летний Егор Колесников, 28-летний защитник Николай Аверин. Продлили контракты на сезон 2025−2026: вратарь Егор Горшков; защитники — Кирилл Басистый, Дмитрий Зайцев; нападающие — Даниил Лапин, Игорь Зенчиков, Руслан Галимзянов, Павел Щербаков, Виктор Пластинин, Эмиль Галиаскаров и Максим Кицын.
Покинули команду: главный тренер Евгений Попихин и старший тренер Андрей Никишов; нападающие Артем Гареев и Артем Пугачев; защитник Никита Зимин.
Тренерский мостик «Молота» 3 июня возглавил тренер из Швейцарии Альберт Мальгин. Воспитанник пермского хоккея имеет 18-летний опыт работы с хоккейными клубами Европы.