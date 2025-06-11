ОНФ в Красноярском крае отправит мотоцикл и генераторы в зону СВО

Мотоцикл «Сивка-Бурка» станет незаменимым помощником на передовой: он будет использоваться для оперативной доставки продуктов и медикаментов, эвакуации раненых, а также поддержания связи между позициями. По словам представителей фронта, мобильность в условиях непрекращающихся обстрелов критически важна.
Инверторные генераторы, входящие в партию, обеспечат бойцов электроэнергией — они будут использоваться для питания оборудования, освещения и средств связи. Техника отправится на фронт в ближайшее время.