ОНФ в Красноярском крае отправит мотоцикл и генераторы в зону СВО

Мотоцикл «Сивка-Бурка» станет незаменимым помощником на передовой: он будет использоваться для оперативной доставки продуктов и медикаментов, эвакуации раненых, а также поддержания связи между позициями. По словам представителей фронта, мобильность в условиях непрекращающихся обстрелов критически важна.