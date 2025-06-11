Фуюань стал популярным направлением для путешественников из Хабаровска

Туристический поток растет с обеих сторон. Китайские турфирмы отмечают нехватку мест в гостиницах из-за наплыва туристов, отправляющихся в Хабаровск и на остров Большой Уссурийский. По сравнению с 2024 годом, количество китайских туристов в Фуюане увеличилось на 20−30%. Экскурсионные программы распроданы до августа.