Фуюань стал популярным направлением для путешественников из Хабаровска

Расположенный всего в 65 километрах от Хабаровска китайский город Фуюань переживает настоящий туристический бум. Как сообщает Хэйлунцзянское телевидение, с начала июня поток российских туристов в город значительно вырос. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Путешественников привлекают торговый центр «Хумао», где представлены товары, ориентированные на российских покупателей, возможность предварительного заказа через мессенджеры (например, WeChat), а также приграничная зона торговли, которую ежедневно посещают около двух тысяч китайских граждан для покупки российских товаров.
Туристический поток растет с обеих сторон. Китайские турфирмы отмечают нехватку мест в гостиницах из-за наплыва туристов, отправляющихся в Хабаровск и на остров Большой Уссурийский. По сравнению с 2024 годом, количество китайских туристов в Фуюане увеличилось на 20−30%. Экскурсионные программы распроданы до августа.
Дополнительный стимул для развития туризма — Седьмая Конференция по развитию туризма провинции Хэйлунцзян, которая пройдет этим летом в Цзямусах, Тунцзяне и Фуюане.