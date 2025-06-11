Семья из Хабаровска получила миллион рублей за рождение ребенка 31 мая

«Акция проходит в Хабаровске с 2006 года. За это время в День города на свет появилось 444 малыша: 237 мальчиков и 207 девочек. В мероприятии принял участие и я, кому повезло 31 мая отметить сразу два праздника — день рождения ребенка и День города. От всего сердца поздравляю всех участников с этим замечательным событием — появлением на свет нового члена семьи. Пусть растет самым счастливым на свете, будет здоровым, смышленым, озорным», — сказал заместитель мэра Антон Ярошенко.