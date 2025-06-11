Куда сходить в Ростове в День России

В этот день Ростовчан ждет праздничные мероприятия. МК на Дону собрал список мероприятий, куда можно сходить в праздничные выходные.
Праздник обещает быть ярким и по-ростовски колоритным. Для жителей и гостей города будут проводится торжественные мероприятия, концерты, спортивные состязания, выставки, ярмарки.
Одним из самых грандиозных мероприятий, которое проходит уже несколько лет, является Городская акция «Триколор» с раздачей флажков и ленточек по всему городу. Она начнется в 14:00.
По традиции во всех парках Ростова будут проходить концерты.
В парке им. Горького ожидаются самые масштабные и протяжённые концерты. Концерт «Вместе мы — Россия!» будет проходить с 11 по 12 часов. С перерывом в пол часа начнется концерт джаз-оркестра Кима Назаретова продолжится в течение часа. В 14:00 будет проходить творческий концерт «Россия — наша гордость и слава!» закончится в 18 часов.
В Парке «Левобережный» в 18:00 состоится концерт «Россия — Родина моя» на малой сцене. Окончание в 20:00.
В Парке им. Островского с 18:00 до 19:00 пройдет концерт «Песни льются над Россией».
С 11:00 часов Концерт «Мелодия России». Место проведения Парк им. Черевичкина;
Праздничный концерт в парке им. Плевена. Начало в 17 часов.
На площадях города, тоже будут проходить концерты.
В 12:00 — Праздничный концерт на площадке у дома на бульваре Комарова, 28/5.
Концерт «Тебе, моя Россия, посвящаю…!» на Рабочей площади. Начало в 12:00.
Помимо ярких концертов 12 июня проводятся патриотические мероприятия.
Торжественное открытие в 10 часов памятника «Волонтерам СВО» в парке им. Октября;
В 15:00 Фотоакция «Триколор» у входной группы парка;
Акция «Я — гражданин России!» пройдет на площадях Ленина и Комсомольской;
Игровая программа с 18:30 до 19:30 «Россия — мой любимый дом» в парке «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».
Начиная с 10:00 Волонтеры развернут многометровый флаг России в Сквере 353-й Стрелкой Дивизии, перед памятником А. П. Береста;
В этот выходной день можно отдохнуть активно и принять участие в соревнованиях. Военно-спортивной игре «Рубеж» в Военно-учебном центре ДГТУ и в турнире по шашкам в Федерации шашек по проспекту Сельмаш, 7А.
Также проходят мероприятия для маленьких жителей города. К примеру, в 12:00 будет организована детская программа от театра «Бада Бум» в парке им. Черевичкина.