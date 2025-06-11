Куда сходить в Ростове в День России

В парке им. Горького ожидаются самые масштабные и протяжённые концерты. Концерт «Вместе мы — Россия!» будет проходить с 11 по 12 часов. С перерывом в пол часа начнется концерт джаз-оркестра Кима Назаретова продолжится в течение часа. В 14:00 будет проходить творческий концерт «Россия — наша гордость и слава!» закончится в 18 часов.