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Куда сходить в Ростове в День России

С 12 по 15 июня в России объявлены выходными из-за Дня России.

Как создавалась новая Россия

В этот день Ростовчан ждет праздничные мероприятия. МК на Дону собрал список мероприятий, куда можно сходить в праздничные выходные.

Праздник обещает быть ярким и по-ростовски колоритным. Для жителей и гостей города будут проводится торжественные мероприятия, концерты, спортивные состязания, выставки, ярмарки.

Одним из самых грандиозных мероприятий, которое проходит уже несколько лет, является Городская акция «Триколор» с раздачей флажков и ленточек по всему городу. Она начнется в 14:00.

По традиции во всех парках Ростова будут проходить концерты.

В парке им. Горького ожидаются самые масштабные и протяжённые концерты. Концерт «Вместе мы — Россия!» будет проходить с 11 по 12 часов. С перерывом в пол часа начнется концерт джаз-оркестра Кима Назаретова продолжится в течение часа. В 14:00 будет проходить творческий концерт «Россия — наша гордость и слава!» закончится в 18 часов.

В Парке «Левобережный» в 18:00 состоится концерт «Россия — Родина моя» на малой сцене. Окончание в 20:00.

В Парке им. Островского с 18:00 до 19:00 пройдет концерт «Песни льются над Россией».

С 11:00 часов Концерт «Мелодия России». Место проведения Парк им. Черевичкина;

Праздничный концерт в парке им. Плевена. Начало в 17 часов.

На площадях города, тоже будут проходить концерты.

В 12:00 — Праздничный концерт на площадке у дома на бульваре Комарова, 28/5.

Концерт «Тебе, моя Россия, посвящаю…!» на Рабочей площади. Начало в 12:00.

Помимо ярких концертов 12 июня проводятся патриотические мероприятия.

Торжественное открытие в 10 часов памятника «Волонтерам СВО» в парке им. Октября;

В 15:00 Фотоакция «Триколор» у входной группы парка;

Акция «Я — гражданин России!» пройдет на площадях Ленина и Комсомольской;

Игровая программа с 18:30 до 19:30 «Россия — мой любимый дом» в парке «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

Начиная с 10:00 Волонтеры развернут многометровый флаг России в Сквере 353-й Стрелкой Дивизии, перед памятником А. П. Береста;

В этот выходной день можно отдохнуть активно и принять участие в соревнованиях. Военно-спортивной игре «Рубеж» в Военно-учебном центре ДГТУ и в турнире по шашкам в Федерации шашек по проспекту Сельмаш, 7А.

Также проходят мероприятия для маленьких жителей города. К примеру, в 12:00 будет организована детская программа от театра «Бада Бум» в парке им. Черевичкина.