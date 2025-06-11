Путин назвал один из главных факторов справедливого многополярного мира

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Доступ к знаниям и технологиям — один из главных факторов формирования справедливого многополярного мира, заявил президент Владимир Путин.
«Мы готовы делиться накопленным опытом, вести открытый диалог. Убеждены в том, что свободный, равноправный доступ к знаниям, технологиям, научным достижениям — это один из главных факторов устойчивого развития, формирования более справедливого и безопасного многополярного мира», — сказал он в видеообращении к участникам третьего Международного форума министров образования «Формируя будущее».
Другие заявления российского лидера:
Россия рассчитывает на сотрудничество с Глобальным Востоком и Югом в сфере образования;оно должно служить сохранению национальной идентичности, поддерживать многообразие культур и традиций;достойный уровень образования и его доступность — ключевое условие социальной справедливости, сокращения бедности и неравенства в мире;в центре внимания участников форума будут практические шаги по развитию школ, колледжей, университетов:
«От этого прямо зависит успех молодого поколения и в жизни, и в профессии в ближайшие годы и даже десятилетия. А значит, долгосрочное благополучие и процветание наших народов, движение вперед всей человеческой цивилизации».
школа должна не только давать передовые знания, но и помогать молодому человеку обрести прочную ценностную опору в жизни;Путин предложил сообща искать ответы на вызовы, с которыми сталкиваются системы образования.
Третий международный форум министров образования «Формируя будущее» пройдет в Казани 11−12 июня. В нем примут участие представители стран СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки.
Участники форума обсудят:
глобальные тенденции и вызовы в образовании;цифровую трансформацию и инновации;роль ИИ и онлайн-обучения;инклюзивное образование;роль педагога и качество образования; пути развития национальных систем образования;международное сотрудничество.