Путин назвал один из главных факторов справедливого многополярного мира

«Мы готовы делиться накопленным опытом, вести открытый диалог. Убеждены в том, что свободный, равноправный доступ к знаниям, технологиям, научным достижениям — это один из главных факторов устойчивого развития, формирования более справедливого и безопасного многополярного мира», — сказал он в видеообращении к участникам третьего Международного форума министров образования «Формируя будущее».