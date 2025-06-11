Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал один из главных факторов справедливого многополярного мира

Путин назвал доступ к знаниям одним из главных факторов справедливого мира.

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Доступ к знаниям и технологиям — один из главных факторов формирования справедливого многополярного мира, заявил президент Владимир Путин.

«Мы готовы делиться накопленным опытом, вести открытый диалог. Убеждены в том, что свободный, равноправный доступ к знаниям, технологиям, научным достижениям — это один из главных факторов устойчивого развития, формирования более справедливого и безопасного многополярного мира», — сказал он в видеообращении к участникам третьего Международного форума министров образования «Формируя будущее».

Другие заявления российского лидера:

Россия рассчитывает на сотрудничество с Глобальным Востоком и Югом в сфере образования;оно должно служить сохранению национальной идентичности, поддерживать многообразие культур и традиций;достойный уровень образования и его доступность — ключевое условие социальной справедливости, сокращения бедности и неравенства в мире;в центре внимания участников форума будут практические шаги по развитию школ, колледжей, университетов:

«От этого прямо зависит успех молодого поколения и в жизни, и в профессии в ближайшие годы и даже десятилетия. А значит, долгосрочное благополучие и процветание наших народов, движение вперед всей человеческой цивилизации».

школа должна не только давать передовые знания, но и помогать молодому человеку обрести прочную ценностную опору в жизни;Путин предложил сообща искать ответы на вызовы, с которыми сталкиваются системы образования.

Третий международный форум министров образования «Формируя будущее» пройдет в Казани 11−12 июня. В нем примут участие представители стран СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки.

Участники форума обсудят:

глобальные тенденции и вызовы в образовании;цифровую трансформацию и инновации;роль ИИ и онлайн-обучения;инклюзивное образование;роль педагога и качество образования; пути развития национальных систем образования;международное сотрудничество.