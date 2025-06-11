Житель Перми осужден за использование найденной на улице карты

Мужчина признан виновным в краже с банковского счета, сообщает прокуратура Свердловского района Перми.
Суд установил, что фигурант нашел на улице чужую банковскую карту и решил ею воспользоваться в личных целях. Чужой картой он оплатил ряд покупок в магазинах и торговых точках города.
В суде пермяк в полном объеме признал вину, в содеянном раскаялся.
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа, а также обязал возместить владельцу банковской карты причиненный ущерб. Приговор еще не вступил в законную силу.