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Житель Перми осужден за использование найденной на улице карты

Свердловский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города.

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Источник: AP 2024

Мужчина признан виновным в краже с банковского счета, сообщает прокуратура Свердловского района Перми.

Суд установил, что фигурант нашел на улице чужую банковскую карту и решил ею воспользоваться в личных целях. Чужой картой он оплатил ряд покупок в магазинах и торговых точках города.

В суде пермяк в полном объеме признал вину, в содеянном раскаялся.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа, а также обязал возместить владельцу банковской карты причиненный ущерб. Приговор еще не вступил в законную силу.