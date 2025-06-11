Россия выступает за международное партнерство в образовании, заявил Лавров

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия продолжит расширять возможности обучения за рубежом русскому языку и на русском языке. «Его знание (русского языка — ред.) — ключ к получению образования в России, в том числе в рамках квот Правительства Российской Федерации для иностранных граждан», — уточнил Лавров.