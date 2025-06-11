Россия выступает за международное партнерство в образовании, заявил Лавров

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россия выступает за развитие международного сотрудничества в образовательной сфере, а также готова делиться опытом и наработками в этой области, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Россия последовательно выступает за развитие международного сотрудничества в образовательной сфере. Готовы делиться своим успешным опытом и передовыми наработками, в том числе в области подготовки педагогов, цифровизации, применения инноваций в обучении, развития системы наставничества», — заявил Лавров в ходе видеообращения к участникам третьего Международного форума министров образования «Формируя будущее».
Он отметил, что педагоги внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Преподаватели с честью выполняли свой долг в тяжелейших военных условиях.
«Они (педагоги — ред.) подавали личный пример стойкости и мужества, вселяли уверенность в неизбежном торжестве добра над злом. В России всегда придавалось и придается особое значение воспитательной и педагогической работе», — добавил министр иностранных дел России.
Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия продолжит расширять возможности обучения за рубежом русскому языку и на русском языке. «Его знание (русского языка — ред.) — ключ к получению образования в России, в том числе в рамках квот Правительства Российской Федерации для иностранных граждан», — уточнил Лавров.