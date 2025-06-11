В Калуге открылся масштабный форум «История.РФ. День России»

КАЛУГА, 11 июн — РИА Новости. Масштабный по числу мероприятий форум Российского военно-исторического общества «История.РФ. День России», приуроченный к государственному празднику страны и проводимый в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, открылся в Калуге, передает корреспондент РИА Новости.
По словам организаторов, форум наполнен созидательными смыслами 1000-летней истории нашей страны и проводится в юбилейную дату Победы.
«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы вспоминаем великие победы наших предков и подвиги современников во имя Родины. Знаковые события военной истории и защиты суверенитета России, присоединение земель и расширение границ русского государства станут основными темами форума», — отметили в РВИО.
Форум в течение двух дней объединит несколько научно-просветительских мероприятий РВИО, которые пройдут на разных площадках города Калуги.
В рамках мероприятия пройдет межрегиональная конференция «Разработка государственных учебников по региональной истории», которая объединит авторские коллективы из 43 субъектов трёх федеральных округов (ЦФО, СЗФО, ПФО) России.
Параллельно с ней в инновационном культурном центре города стартует лекторий «История.РФ. Калуга», в ходе которого участники обсудят с экспертами исторические основания и особенности информационных войн современности.
Завершится форум в четверг: на Театральной площади пройдет массовое просветительское мероприятие «История.РФ: во имя России».