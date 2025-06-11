В Калуге открылся масштабный форум «История.РФ. День России»

«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы вспоминаем великие победы наших предков и подвиги современников во имя Родины. Знаковые события военной истории и защиты суверенитета России, присоединение земель и расширение границ русского государства станут основными темами форума», — отметили в РВИО.