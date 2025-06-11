В отношении многоженца Сухова начали проверку после слов дочери о домогательствах

«Заявление его дочь не написала, официального заявления на вчерашний день не было. Она публично это заявила, но заявления в правоохранительные органы не написала. Но Следственный комитет все равно начал проверку. То что она говорит — это криминал, тяжкая статья. Я жду, держу руку на пульсе», — сказала Ярославская.
В 2024 году Сухов дал резонансное интервью о своем многоженстве и жизнью с 14 детьми в трехкомнатной квартире. При этом ранее, как сообщала омбудсмен, с точки зрения законодательства вопросов к семье не было — документы были в порядке, имелись свидетельства о рождении, паспорта. Он был женат на одной из женщин, остальные жили с ним добровольно.