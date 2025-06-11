В Волгограде задержали контрактника, сбежавшего из части

Отмечается, что у задержанного изъято около 400 грамм синтетического наркотика, который он планировал сбыть на территории Волгоградской области через тайники. По данным УФСБ, мужчина судим за кражу, во время отбывания срока наказания в 2024 году заключил контракт с Минобороны РФ на один год, позже он покинул место службы и в мае 2025 года попал в поле зрения правоохранительных органов.