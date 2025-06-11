В Волгограде задержали контрактника, сбежавшего из части

ВОЛГОГРАД, 11 июн — РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Волгоградской области задержали ранее судимого контрактника, который сбежал из войсковой части, чтобы сбыть наркотики, сообщила пресс-служба ведомства.
«Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области задержан военнослужащий, самовольно оставивший войсковую часть и причастный к незаконному обороту наркотических средств в крупном размере с целью бесконтактного сбыта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что у задержанного изъято около 400 грамм синтетического наркотика, который он планировал сбыть на территории Волгоградской области через тайники. По данным УФСБ, мужчина судим за кражу, во время отбывания срока наказания в 2024 году заключил контракт с Минобороны РФ на один год, позже он покинул место службы и в мае 2025 года попал в поле зрения правоохранительных органов.
По информации УФСБ, против него возбуждено уголовное дело за «самовольное оставление части или места службы» и «покушение на сбыт наркотиков».