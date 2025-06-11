Во втором Иркутске с 16 июня изменится схема движения автобусов

С 9 утра 16 июня в Иркутске-2 изменится схема движения общественного транспорта. Временный маршрут водители будут использовать до 23:00 11 августа. Так автобусы № 10 после улицы Мира проследуют по Новаторов и Трактовой, а после направятся по улицам Сибирских Партизан, Муравьева, Мира и далее по привычному маршруту. Это коснется и автобусов № 26, которые едут от авиазавода. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.
— Указанные автобусы по новым машрутам не будут останавливаться на пунктах «Парк Победы» и «Хлебзавод», — уточнили в мэрии.
А остановку «АЗС», которая была на улице Новаторов временно перенесут на Сибирских Партизан. Там уже есть такой остановочный пункт, которыми пользуются пассажиры маршрутов № 28 ₽, 31, 43, 57.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре в День России ограничат движение транспорта возле сквера имени Кирова.