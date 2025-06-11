На июньские праздники пустят дополнительные автобусы в Янтарный

С 12 по 15 июня вводят дополнительные рейсы автобуса № 120 «Калининград — Янтарный». Отправление с Северного вокзала — в 9:00, 9:50, 12:10, в обратно от остановки «Микрорайон» — в 15:35, 16:35, 18:35, 19:56.