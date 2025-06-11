Стали известны самые дешевые игроки «Крыльев Советов» и «Акрона» к середине июня

Первый сыграл за первую команду в одном кубковом матче с махачкалинским «Динамо». Пропустил три гола. Основное время матча закончилось вничью — 3:3. Но «зелено-бело-синие» победили в серии пенальти — 5:3 (8:6). У Грибакина — три игры в этом же турнире, у Попова — одна и плюс две в РПЛ.