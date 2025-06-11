Стали известны самые дешевые игроки «Крыльев Советов» и «Акрона» к середине июня

Собрали информацию о футболистах на основе данных портала Transfermarkt.
В тройке самых дешевых игроков самарцев оказались 37-летний вратарь Евгений Фролов (50 тыс. евро), 21-летний защитник Илья Грибакин и 22-летний форвард Павел Попов (по 200 тыс. евро).
Первый сыграл за первую команду в одном кубковом матче с махачкалинским «Динамо». Пропустил три гола. Основное время матча закончилось вничью — 3:3. Но «зелено-бело-синие» победили в серии пенальти — 5:3 (8:6). У Грибакина — три игры в этом же турнире, у Попова — одна и плюс две в РПЛ.
У «Акрона» самый дешевый футболист — 21-летний полузащитник Максим Болдырев (150 тыс. евро). Чуть подороже 17-летний Арсений Дмитриев (200 тыс. евро) и 20-летний Сергей Грибов (250 тыс. евро).
На счету Болдырева три кубковые встречи и одна в Премьер-лиге за основу. Оформил один ассист. У Дмитриева — четыре (один гол) и пять соответственно. Грибов выходил в пяти (один забитый мяч) и девяти.
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