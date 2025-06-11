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В Новгородской области задержали украинского агента, готовившего теракт

ФСБ: в Новгородской области задержали украинского агента, готовившего теракт.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Агент украинских спецслужб задержан в Новгородской области при подготовке теракта, он изъял из тайника СВУ для подрыва автомобиля ветерана СВО, сообщает ЦОС ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Новгородской области пресечена диверсионно-террористическая деятельность агента украинских спецслужб», — говорится в сообщении.

Установлено, что гражданин Украины, 1997 года рождения, посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с куратором, по его заданию поджег два автомобиля с символикой СВО, провел разведку объектов критической инфраструктуры, осуществил сбор данных о сотрудниках оборонных предприятий и руководителях волонтерских организаций региона.

Кроме того, действуя по команде спецслужб Украины, фигурант изъял самодельное взрывное устройство из тайника в Великом Новгороде с целью подрыва автомобиля, принадлежащего общественному деятелю — ветерану СВО, и при подготовке теракта был задержан сотрудниками ФСБ России.

«В отношении задержанного следственным отделением УФСБ России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункта “б” части 3 статьи 205 (“Приготовление к террористическому акту”) и пункта “а” части 3, статьи 222.1 (“Незаконные приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств”) УК России, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы», — подчеркивается в сообщении.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях задержанного признаков статей 281 («Диверсия»), 276.1 («Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против Российской Федерации») УК России и розыску их заказчика.

В ведомстве обратили внимание, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.