В Новгородской области задержали украинского агента, готовившего теракт

Установлено, что гражданин Украины, 1997 года рождения, посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с куратором, по его заданию поджег два автомобиля с символикой СВО, провел разведку объектов критической инфраструктуры, осуществил сбор данных о сотрудниках оборонных предприятий и руководителях волонтерских организаций региона.