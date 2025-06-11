Изменится режим работы почтовых отделений в праздничные дни в Хабаровском крае

11 и 12 июня 2025 года почтовые отделения в Хабаровском крае будут работать по особому графику: в среду, 11 июня, они закроются на один час раньше обычного, а в четверг, 12 июня, у отделений будет выходной день. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В остальные дни отделения работают в стандартном режиме. Информация об изменении режима работы также есть на сайте и в мобильном приложении компании.
Кроме того, на сайте почты можно записаться в отделение, чтобы не стоять в очередях. График доставки пенсий и соцвыплат не изменится — он согласован с Социальным фондом. Отслеживание почтовых отправлений доступно круглосуточно на сайте и в мобильном приложении.
По любым вопросам, в том числе по получению посылок, пенсий, можно обратиться в службу поддержки по телефону: 8 800−1−000−000. Звонок по России бесплатный.