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29-летний экс-форвард «Лады» Архип Неколенко все-таки перешел в «Сибирь»

Бывший хоккеист «автозаводцев» подписал контракт с новой командой на два сезона.

Как создавалась новая Россия

Бывший хоккеист «автозаводцев» подписал контракт с новой командой на два сезона.

Архип Неколенко выступал за тольяттинцев только в прошлом розыгрыше КХЛ. В 68 встречах набрал 30 очков — десять шайб и 20 ассистов. Показатель полезности составил −8.

О потенциальном переезде нападающего в Новосибирск писали в конце мая нынешнего года. До этого об уходе форварда сообщало новое руководство волжан.

Сделку с «Сибирью» подтверждает Winners Hockey Agency, чьим клиентом является Неколенко.

А на днях состав «Лады» пополнил 20-летний защитник Артем Карпов. С молодым хоккеистом из системы ярославского «Локомотива» заключили двустороннее соглашение.

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