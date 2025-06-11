В Омске временно закроют движение на перекрестке улиц Заозерная и Менделеева

В Омске продолжаются работы по ремонту дороги по улице Заозерная. В ближайшие выходные, с 22:00 11 июня до 5:00 15 июня, на пересечении улицы Заозерная и проспекта Менделеева будет производиться полная замена трамвайных путей. Работы ведутся в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На время проведения работ движение всех видов транспорта через перекресток будет полностью закрыто. Для общественного транспорта разработаны временные схемы движения, которые помогут минимизировать неудобства для пассажиров.
Как изменится движение автобусов:
Маршруты №№ 3, 42, 79, 110, 200, 203, 323: при движении в центр города автобусы будут следовать с проспекта Менделеева с правым поворотом на улицу Заозерную, затем выполнять разворот на трамвайном кольце. Далее они продолжат движение по улице Заозерной (с остановками на четной стороне) и далее по утвержденным маршрутам. В обратном направлении схемы движения остаются без изменений.
Маршруты №№ 33, 272, 344: в направлении центра автобусы также будут поворачивать с проспекта Менделеева на улицу Заозерную и разворачиваться на трамвайном кольце. При движении от улицы Химиков транспорт будет разворачиваться вблизи дома № 27 по улице Заозерной.
Маршрут № 335: при движении в центр автобусы будут поворачивать с улицы Заозерной на проспект Менделеева. В обратном направлении — разворачиваться вблизи дома № 27 по улице Заозерной.
Изменения для трамваев:
Движение трамваев по маршруту № 7 будет организовано по укороченной схеме «Поселок Амурский — улица Долгирева» с разворотом на улице Долгирева.
Водителей и пассажиров просят заранее планировать свои маршруты с учетом временных ограничений. Это позволит избежать заторов и существенно сократить время в пути.