В Омске временно закроют движение на перекрестке улиц Заозерная и Менделеева

Маршруты №№ 3, 42, 79, 110, 200, 203, 323: при движении в центр города автобусы будут следовать с проспекта Менделеева с правым поворотом на улицу Заозерную, затем выполнять разворот на трамвайном кольце. Далее они продолжат движение по улице Заозерной (с остановками на четной стороне) и далее по утвержденным маршрутам. В обратном направлении схемы движения остаются без изменений.