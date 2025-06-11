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Агрофирма из Ростовской области планирует выращивать черешню в Иране

Представители донской агрофирмы обсудили в Иране проект по выращиванию черешни.

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Источник: Комсомольская правда

Компания из Ростовской области — ООО «Агрофирма Донецкая Долина» — планирует выращивать черешню в Иране. Возможность реализации проекта обсудили в ходе рабочей поездки в провинцию Курдистан.

— В Иране есть для этого технологии, инженерные коммуникации, теплицы, а у нас есть технология по выращиванию черешни и сорта, которые подойдут для этого проекта, — рассказали в компании «Агрофирма Донецкая Долина».

Также во время зарубежного визита представители агрофирмы ознакомились с уникальным экспериментом по выращиванию винограда и договорились о взаимных поставках: в октябре-ноябре планируется импорт иранских сортов груши, персика, ореха и черешни, а на экспорт хотят отправить черешню, вишню и яблоки.

Также сейчас рассматривают возможность обмена саженцами и предложение по выращиванию фисташек.

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