В Иркутском театре кукол «Аистенок» начался капитальный ремонт

Министр культуры Приангарья Олеся Полунина пояснила, что в этом году благодаря мероприятиям нацпроекта в регионе будет капитально отремонтировано пять зданий учреждений культуры, общий объем финансирования составит более 80 миллионов рублей. Причем на четырех объектах работы уже начались. Помимо «Аистенка» идет ремонт в Центральной городской библиотеке Черемхово, детской музыкальной школе села Урик и Иркутской областной филармонии. Кроме того, в этом месяце должен быть определен подрядчик, который займется капремонтом Дома культуры «Юбилейный» в Байкальске.