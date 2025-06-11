В Иркутском театре кукол «Аистенок» начался капитальный ремонт

Иркутский областной театр кукол «Аистенок» закрылся на капитальный ремонт. Работы в нем будут проводиться до конца лета, а первый спектакль в обновленном здании состоится 30 августа. Средства на капремонт — а это более 30 миллионов рублей — были выделены из федерального и областного бюджетов в рамках национального проекта «Семья». Об том сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Министр культуры Приангарья Олеся Полунина пояснила, что в этом году благодаря мероприятиям нацпроекта в регионе будет капитально отремонтировано пять зданий учреждений культуры, общий объем финансирования составит более 80 миллионов рублей. Причем на четырех объектах работы уже начались. Помимо «Аистенка» идет ремонт в Центральной городской библиотеке Черемхово, детской музыкальной школе села Урик и Иркутской областной филармонии. Кроме того, в этом месяце должен быть определен подрядчик, который займется капремонтом Дома культуры «Юбилейный» в Байкальске.
— Все работы будут завершены до конца текущего года, — рассказала Олеся Полунина.
Директор театра кукол «Аистёнок» Андрей Стрельцов сообщил, что в здании обновят фасад, где появится архитектурная подсветка. Ремонт пройдет на сцене, в зрительном зале и в фойе. Кроме того, в актёрском общежитии на ул. Александра Невского отремонтируют инженерные коммуникации и заменят окна.