Мединский: на учебнике по истории изобразят комические корабли СССР и США

«Работа над учебниками не останавливается. Вот, например, слева вы видите учебник (по истории — ред.) для 11-го класса сейчас, на обложке по традиции фреска со здания ООН, но вот новый учебник, который будет готовиться осенью этого года, выходить, мы решили поменять обложку, потому что мы хотим показать — это учебник истории второй половины 20-го века — мы хотим показать наш подход, образец к сотрудничеству разных систем и государств, которые являются мировыми конкурентами, какая должна быть конкуренция», — сказал Мединский на III международном форуме министров образования.