Мединский: на учебнике по истории изобразят комические корабли СССР и США

КАЗАНЬ, 11 июн — РИА Новости. Учебник по всеобщей истории для 11-х классов поменяет свою обложку, вместо фрески со здания ООН на ней будет изображена стыковка космических кораблей «Союз-Аполлон», сообщил помощник президента России Владимир Мединский.
«Работа над учебниками не останавливается. Вот, например, слева вы видите учебник (по истории — ред.) для 11-го класса сейчас, на обложке по традиции фреска со здания ООН, но вот новый учебник, который будет готовиться осенью этого года, выходить, мы решили поменять обложку, потому что мы хотим показать — это учебник истории второй половины 20-го века — мы хотим показать наш подход, образец к сотрудничеству разных систем и государств, которые являются мировыми конкурентами, какая должна быть конкуренция», — сказал Мединский на III международном форуме министров образования.
Третий международный форум министров образования «Формируя будущее» пройдет в Казани 11−12 июня. Организаторами форума являются Минпросвещения России, правительство Татарстана и фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история».
Участники форума обсудят глобальные тенденции и вызовы в образовании, цифровую трансформацию и инновации, роль ИИ и онлайн-обучения, инклюзивное образование, роль педагога и качество образования, пути развития национальных систем образования и международное сотрудничество. Отдельной темой обсуждения станет опыт России в работе детских центров, министры образования проведут телемост с участниками международной летней смены «Артека», который отмечает в этом году 100-летний юбилей.