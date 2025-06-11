В Самаре пройдет премьера спектакля «Товар любовь» 13 июня в театре «СамАрт»

13 июня в 18:00 в театре «СамАрт» состоится премьера спектакля «Товар любовь» режиссера Дениса Хусниярова (16+). Это вторая постановка Хусниярова с собственной труппой. Сценарий написан современным драматургом Сашей Мурашко.
Сюжет рассказывает о группе туристов, застрявших в снежной хижине, где они находят древнюю китайскую настольную игру, которая меняет их судьбы. Спектакль подзаголовлен «Всего лишь игра» и затрагивает темы добра и зла в современном мире.
Над постановкой работают признанные специалисты: сценограф Константин Соловьев, художник по костюмам Яна Глушанок, хореограф Александр Любашин, художник по свету Игорь Фомин и композитор Виталий Истомин.
В спектакле участвуют заслуженные артисты России и Самарской области, включая Ольгу Агапову, Алексея Меженного и Павла Маркелова.
Вход — по билетам. Дополнительные показы пройдут 25 и 26 июня. Адрес: ул. Л. Толстого, 109.
Ранее мы писали, что с 18 по 20 июня в музее-галерее «Заварка» пройдут летние мастер-классы для детей «Каникулы в Заварке» (6+).
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