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Кондитер из Калининграда создала десерт, точно скопировав экспонат Музея янтаря

Внутри угощения — желе из облепихи и легкий мусс.

Как создавалась новая Россия
Источник: Калининградский Музей янтаря

Кондитер из Калининграда Евгения Диденко создала десерт, мастерски скопировав экспонат Музея янтаря «Трельяж» от мастера Александра Крылова. Угощение — почти один в один как шедевр из зала «Янтарный дом», сообщает пресс-служба музея. Кондитер постаралась передать изгибы рамы и янтарный блеск зеркала, внимание уделила деталям.

Внутри десерта — карамель, фундук, желе из облепихи, облепиховый крем и мусс.

Экспонат — зеркало «Трельяж» — создан в стилистике барокко на основании опыта, который мастер Александр Крылов приобрел во время воссоздания Янтарной комнаты. Это авторская интерпретация сюжета античной мифологии «Рождение Венеры».