Кондитер из Калининграда создала десерт, точно скопировав экспонат Музея янтаря

Кондитер из Калининграда Евгения Диденко создала десерт, мастерски скопировав экспонат Музея янтаря «Трельяж» от мастера Александра Крылова. Угощение — почти один в один как шедевр из зала «Янтарный дом», сообщает пресс-служба музея. Кондитер постаралась передать изгибы рамы и янтарный блеск зеркала, внимание уделила деталям.