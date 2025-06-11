МВД: мигранты, потерявшие работу, должны покинуть Россию

«На улице и в жилом секторе не должно быть нелегально пребывающих мигрантов. Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку и не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну», — сказал он на видео, опубликованном представителем МВД РФ Ириной Волк в Telegram-канале.