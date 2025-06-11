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МВД: мигранты, потерявшие работу, должны покинуть Россию

Колокольцев призвал мигрантов, не сдавших дактилоскопию, покинуть РФ.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Мигранты, утратившие работу, отчисленные из вуза и не прошедшие дактилоскопию должны покинуть Россию, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

«На улице и в жилом секторе не должно быть нелегально пребывающих мигрантов. Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку и не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну», — сказал он на видео, опубликованном представителем МВД РФ Ириной Волк в Telegram-канале.

Министр также подчеркнул, что нужно исключить факты скопления приезжих в миграционных подразделениях, это провоцирует негативную реакцию местных жителей. По его словам, фотографии и видео очередей, которые периодически появляются в медиасреде, «наглядно свидетельствуют о недостатках в организации приема».

«Прием и оформление документов нужно осуществлять своевременно, без ажиотажа», — сказал он.