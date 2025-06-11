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В Красноярском крае зарегистрировано более 10 тысяч случаев укусов клещей

С начала сезона в Красноярском крае от укусов клещей пострадали 10 187 человек, сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора.

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С начала сезона в Красноярском крае от укусов клещей пострадали 10 187 человек, сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Специалисты отметили, что за последние шесть дней к медикам с жалобами на присасывание клещей обратились 1 642 человека, среди которых 277 детей.

«Численность клещей на контрольных маршрутах остается высокой — до 134 особей на один флагометр в километре», — добавили в Роспотребнадзоре.

Эпидемиологи призывают жителей соблюдать меры предосторожности: после прогулок необходимо тщательно осматривать себя, своих спутников и домашних животных. В качестве наиболее эффективной защиты от клещевых инфекций рекомендуется вакцинация.

Ранее рассказывали, что красноярец пострадал от укуса ядовитой змеи на «Столбах».