В Красноярском крае зарегистрировано более 10 тысяч случаев укусов клещей

С начала сезона в Красноярском крае от укусов клещей пострадали 10 187 человек, сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Специалисты отметили, что за последние шесть дней к медикам с жалобами на присасывание клещей обратились 1 642 человека, среди которых 277 детей.
«Численность клещей на контрольных маршрутах остается высокой — до 134 особей на один флагометр в километре», — добавили в Роспотребнадзоре.
Эпидемиологи призывают жителей соблюдать меры предосторожности: после прогулок необходимо тщательно осматривать себя, своих спутников и домашних животных. В качестве наиболее эффективной защиты от клещевых инфекций рекомендуется вакцинация.
Ранее рассказывали, что красноярец пострадал от укуса ядовитой змеи на «Столбах».