В Иркутске на День России автобусы в центре пойдут по-другому

Изменится движение автобусов в Иркутске 12 июня с шести утра до полуночи в центре города произойдет изменение маршрутов пассажирского транспорта. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России, и временным ограничением движения в районе площади графа Сперанского. Об этом сообщает администрация Иркутска.