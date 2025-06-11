В Иркутске на День России автобусы в центре пойдут по-другому

Изменится движение автобусов в Иркутске 12 июня с шести утра до полуночи в центре города произойдет изменение маршрутов пассажирского транспорта. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России, и временным ограничением движения в районе площади графа Сперанского. Об этом сообщает администрация Иркутска.
Автобусы № 3, 6, 7к, 8, 14, 16, 23, 28 ₽, 29, 30, 33, 37, 39, 61 ₽, 65, 66, 67, 80, 90 при выезде из центральной части города отправятся по следующим улицам: Сухэ-Батора, Нижняя Набережная, Ленина, Сурикова, Марата, Чкалова, а затем последуют своим обычным маршрутом.
Автобусы № 12, 16к при возвращении в центральную часть Иркутска, пройдя улицу Сухэ-Батора, продолжат движение по Нижней Набережной, Ленину, Сурикову, Марату и Чкалову. Автобусы маршрута № 48 при движении в сторону центра после улицы Рабочая направляются по Нижней Набережной, Ленинскому проспекту, улицам Сурикова, Марата, Чкалова и обратно на Ленина, продолжая обычный маршрут.
Напомним, в День России в Иркутске запланировано много праздничных мероприятий, познакромиться с программой можно на нашем сайте.