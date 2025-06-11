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В Усть-Куте прокуратура проведет проверку из-за отсутствия горячей воды в городе

Жители обратились в надзорное ведомство, для проверки законности действий.

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Источник: Комсомольская правда

В Усть-Куте 10 июня в местной администрации сообщили, что в городе прекратили подачу горячей воды в дома и квартиры. Это связано из-за накопившихся долгов за коммунальные услуги в размере 600 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, ведомство проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ.

— Прокуратура города Усть-Кута организовала проверку по сообщению о перебоях в подаче горячего водоснабжения населению города, по результатам которой будет дана оценка, — пояснили в ведомстве.

Надзорный орган также проконтролирует работу ресурсоснабжающего предприятия с долгами. При наличии оснований прокуратура примет необходимые меры. приняты меры прокурорского реагирования. Напомним, что горячее водоснабжение включат только при условии частичного погашения задолженности жителями.