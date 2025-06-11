В Усть-Куте прокуратура проведет проверку из-за отсутствия горячей воды в городе

В Усть-Куте 10 июня в местной администрации сообщили, что в городе прекратили подачу горячей воды в дома и квартиры. Это связано из-за накопившихся долгов за коммунальные услуги в размере 600 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, ведомство проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ.