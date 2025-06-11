Воронежцы в течение двух дней могут проголосовать за любимый парк или сквер

До конца всероссийского голосования за любимые зоны отдыха, парки, скверы, которые могут обновить уже в 2026 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» остается два дня. В нем от Воронежа участвуют 24 общественных пространства в разных районах.
Почти 87 тысяч воронежцев уже присоединились к голосованию и сделали свой выбор. Об этом рассказал мэр Сергей Петрин в своем официальном телеграм-канале 11 июня. На лидирующих позициях держатся набережная Артамонова и Петровский сквер. За каждую из локаций проголосовало более 11 тысяч человек.
— Мы благоустроим одно пространство за счет средств федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с 2017 года по решению Президента и при поддержке «Единой России». Второе — в рамках городского бюджета или с привлечением инвесторов, — напомнил градоначальник.
Голосование за любимые общественные пространства стартовало 21 апреля и заканчивается оно 12 июня. В течение двух дней каждый желающий, достигший 14 лет, может оставить свой голос на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Что для этого нужно сделать? Необходимо войти при помощи своей учетной записи на «Госуслугах» на Платформу обратной связи. Если Вы не зарегистрированы на Госуслугах, нажмите «Зарегистрироваться» для создания учетной записи. Затем нужно перейти на Платформе в раздел «Формирование комфортной городской среды» zagorodsreda.gosuslugi.ru. И выбрать из списка одну общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена. В случае голосования за дизайн-проекты выберите из списка один проект для реализации.
— Искренне благодарю каждого, кто принял участие в голосовании. Нам очень важно понимать, что территории, которые мы будем обновлять, нужны и будут востребованы у воронежцев.