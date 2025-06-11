Воронежцы в течение двух дней могут проголосовать за любимый парк или сквер

Голосование за любимые общественные пространства стартовало 21 апреля и заканчивается оно 12 июня. В течение двух дней каждый желающий, достигший 14 лет, может оставить свой голос на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Что для этого нужно сделать? Необходимо войти при помощи своей учетной записи на «Госуслугах» на Платформу обратной связи. Если Вы не зарегистрированы на Госуслугах, нажмите «Зарегистрироваться» для создания учетной записи. Затем нужно перейти на Платформе в раздел «Формирование комфортной городской среды» zagorodsreda.gosuslugi.ru. И выбрать из списка одну общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена. В случае голосования за дизайн-проекты выберите из списка один проект для реализации.