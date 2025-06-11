Симоньян поздравила РИА Новости и RT с лидерством среди интернет-ресурсов

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Главред МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поздравила коллектив РИА Новости и RT с лидерством среди интернет-ресурсов.
«РИА Новости и RT, как обычно, в топе рейтинга интернет-ресурсов, которые формируют инфополе. Так держать, коллектив», — написала она в Telegram-канале.
Симоньян опубликовала рейтинг виральных русскоязычных медиаресурсов, подготовленный Brand Analytics, с лидерами по числу ссылок на ресурс в соцмедиа за май.
РИА Новости заняли первое место, «RT на русском» — второе.