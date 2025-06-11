Некоторые автовладельцы будут дороже платить за платную парковку в Беларуси

При этом для некоторых платные парковки будут стоить дороже. Благодаря МВД операторами парковок в автоматическом режиме, через Национальный центр электронных услуг, будут получаться сведения о владельцах припаркованных авто. Водителей-должников не будут привлекать к административной ответственности, однако для них будут значительно повышать оплату. Возможно, для них будет применяться повышенный тариф, который будет приравниваться к штрафу за нарушение правил парковки или стоянки, то есть до 1 базовой величины (42 белорусских рубля в июне 2025-го).