Некоторые автовладельцы будут дороже платить за платную парковку в Беларуси

Стало известно, кто в Беларуси будет больше других платить за платную парковку. О главных новшествах платных парковок в госорганизации «Гаражи, автостоянки и парковки» рассказали sb.by.
В ведомстве напомнили, что ранее своим указом президент Беларуси Александр Лукашенко изменил порядок работы автопарковок и стоянок в Беларуси. Документ скорректировал закон об упорядочении работы автостоянок и парковок.
В частности, в законе содержится ряд новаций. Например, установлены определения закрытых и открытых парковок и стоянок. Которые сейчас обозначены экспериментальной синей разметкой.
Кроме того, нет обязательного условия для установки на платных парковках шлагбаумов.
Еще в документе отдельно определены категории транспортных средств, которые не платят за парковку. В частности, парковки остаются бесплатными для автомобилей МЧС, милиции, Министерства обороны, скорой помощи, национального оператора почтовой связи, оператора автопарковки и некоторых других.
А еще документом определено, что парковки вблизи рынков, магазинов и торговых центров, объектов социально-культурного назначения будут оставаться бесплатными.
Что касается контроля за оплатой, то на закрытых парковках эта функция будет за шлагбаумами и устройствами для определения стоимости стоянки. А на открытых парковках оплату будет проверять контролеры.
При этом для некоторых платные парковки будут стоить дороже. Благодаря МВД операторами парковок в автоматическом режиме, через Национальный центр электронных услуг, будут получаться сведения о владельцах припаркованных авто. Водителей-должников не будут привлекать к административной ответственности, однако для них будут значительно повышать оплату. Возможно, для них будет применяться повышенный тариф, который будет приравниваться к штрафу за нарушение правил парковки или стоянки, то есть до 1 базовой величины (42 белорусских рубля в июне 2025-го).
Еще в МВД рассказали, что в Минске планируется создание системы платных парковок, стоянок, предусматривающей эвакуацию транспорта, в том числе с мерами к неэксплуатируемым авто. Предполагается, что в приложении будут отображаться все платные парковки столицы и количество свободных мест, с возможностью бронирования и оплаты парковочного места.
Кстати, паркинги появятся на первых этажах домов в Минске. А еще Минархитектуры сказало, сколько парковочных мест должно быть у дома.
Тем временем в Беларуси в такси внедрили онлайн-кассу для подсчета цены- что ждать белорусам.