Красноярская Госавтоинспекция опубликовала график работы пунктов МРЭО в выходные

Красноярская Госавтоинспекция опубликовала график работы межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов с 12 по 15 июня. Как пишут Gornovosti, в выходные зарегистрировать автомобиль или снять его с учёта можно будет только 14 июня.
В субботу откроются четыре отделения:
— на улице Ястынская, 47, строение 21;
— Металлургов, 1К;
— Кутузова, 1, строение 85;
— Маерчака, 53 Г.
Получить или поменять водительское удостоверение красноярцы смогут 14 июня на Брянской, 23, Металлургов, 1К и Кутузова, 1, строение 85. 16 июня — только в пункте на Брянской. Время работы отделений — с 9:00 до 16:45.
В Дивногорске отделение регистрации будет открыто 14 июня с 9:00 до 12:00. С 13:00 до 16:45 там можно получить или поменять права.
Ранее мы писали, что вечером 13 июня в Красноярске закроют на ремонт участок трамвайных путей на перекрестке проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» и переулка Короткий.