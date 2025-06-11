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Красноярская Госавтоинспекция опубликовала график работы пунктов МРЭО в выходные

К обычному режиму работы они вернутся 17 июня.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Красноярская Госавтоинспекция опубликовала график работы межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов с 12 по 15 июня. Как пишут Gornovosti, в выходные зарегистрировать автомобиль или снять его с учёта можно будет только 14 июня.

В субботу откроются четыре отделения:

— на улице Ястынская, 47, строение 21;

— Металлургов, 1К;

— Кутузова, 1, строение 85;

— Маерчака, 53 Г.

Получить или поменять водительское удостоверение красноярцы смогут 14 июня на Брянской, 23, Металлургов, 1К и Кутузова, 1, строение 85. 16 июня — только в пункте на Брянской. Время работы отделений — с 9:00 до 16:45.

В Дивногорске отделение регистрации будет открыто 14 июня с 9:00 до 12:00. С 13:00 до 16:45 там можно получить или поменять права.

Ранее мы писали, что вечером 13 июня в Красноярске закроют на ремонт участок трамвайных путей на перекрестке проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» и переулка Короткий.