В Госдуме предложили выяснить, опасны ли игрушки Лабубу для детей

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина предложила спросить родителей и психологов, опасны ли игрушки Лабубу для детей, также для этой игрушки нужна маркировка, с какого возраста ее рекомендуется покупать детям.
Лабубу представляет из себя маленького пушистого «монстрика» с зубастой улыбкой. Игрушки представлены в нескольких цветах. У Лабубу также могут быть изображены разные эмоции.
«Надо спросить родителей… давайте мы спросим первых психологов… поэтому надо маркировку только для детей… надо посмотреть, кому опасно», — сказала она журналистам.
Также она отметила, что пока российский рынок не будет заполнен игрушками российских производителей и пока не созданы условия для производителей РФ, до тех пор «будут китайские матрёшки с раскосыми глазками».
По словам Останиной, запретами проблемы не решить, нужен интерес к российским игрушкам и интерес производителей по насыщению рынка игрушками.
Как заявляла РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, игрушки Лабубу в России продаются с нарушениями, на них нет ни единого слова на русском языке и отсутствует необходимая маркировка. −0-