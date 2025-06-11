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В Госдуме предложили выяснить, опасны ли игрушки Лабубу для детей

Депутат Останина предложила выяснить, опасны ли игрушки Лабубу для детей.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина предложила спросить родителей и психологов, опасны ли игрушки Лабубу для детей, также для этой игрушки нужна маркировка, с какого возраста ее рекомендуется покупать детям.

Лабубу представляет из себя маленького пушистого «монстрика» с зубастой улыбкой. Игрушки представлены в нескольких цветах. У Лабубу также могут быть изображены разные эмоции.

«Надо спросить родителей… давайте мы спросим первых психологов… поэтому надо маркировку только для детей… надо посмотреть, кому опасно», — сказала она журналистам.

Также она отметила, что пока российский рынок не будет заполнен игрушками российских производителей и пока не созданы условия для производителей РФ, до тех пор «будут китайские матрёшки с раскосыми глазками».

По словам Останиной, запретами проблемы не решить, нужен интерес к российским игрушкам и интерес производителей по насыщению рынка игрушками.

Как заявляла РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, игрушки Лабубу в России продаются с нарушениями, на них нет ни единого слова на русском языке и отсутствует необходимая маркировка. −0-