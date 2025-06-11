Горностаевая моль снова опутала Иркутск. Есть ли надежда?

Горностаевая моль уже не первый год становится для Иркутска врагом № 1. Борьба с вредителем ведется ежегодно, однако одержать победу пока не получается. И в общественных местах, и на центральных улицах, и во дворах домов горожане вынуждены наблюдать опутанные паутиной деревья и гусениц, гроздьями свисающих с ветвей, ползающих по заборам, балконам и припаркованным рядом авто. Зрелище, мягко говоря, малоприятное, а местами и вовсе отвратительное. Читатели ИА IrkutskMedia шлют в редакцию фотографии с поверженными кронами и задают вопрос: почему каждое лето нас ждет одно и то же? Мы попробовали разобраться, как в городе борются с горностаевой молью и есть ли надежда, что от нее удастся избавиться.