Горностаевая моль снова опутала Иркутск. Есть ли надежда?

Горностаевая моль уже не первый год становится для Иркутска врагом № 1. Борьба с вредителем ведется ежегодно, однако одержать победу пока не получается. И в общественных местах, и на центральных улицах, и во дворах домов горожане вынуждены наблюдать опутанные паутиной деревья и гусениц, гроздьями свисающих с ветвей, ползающих по заборам, балконам и припаркованным рядом авто. Зрелище, мягко говоря, малоприятное, а местами и вовсе отвратительное. Читатели ИА IrkutskMedia шлют в редакцию фотографии с поверженными кронами и задают вопрос: почему каждое лето нас ждет одно и то же? Мы попробовали разобраться, как в городе борются с горностаевой молью и есть ли надежда, что от нее удастся избавиться.
Как сообщили в администрации города, в рамках мероприятия по снижению ущерба деревьям и кустам от вредителей МКУ «Городская среда» организованы работы по обработке зелёных насаждений методом опрыскивания силами специализированной организации в два этапа. К первому этапу обработки приступили с 16 мая 2025 согласно погоде (среднесуточная температура должна превышать 12℃ — тогда наблюдается массовый выход личинки моли из стадии покоя). Именно в этот период наиболее эффективно вести опрыскивание применяемыми препаратами.
С 3 по 6 июня специалисты собирали растительные образцы на определение качества работ 1-го этапа обработки. С 5 июня приступили ко второму этапу — опрыскиванию баковой смесью с двумя химическими препаратами, которые предусмотрены действующим муниципальным контрактом.
«Работы по обработке зелёных насаждений организованы, как по скверам, паркам, так и вдоль автомобильных дорог, на неразграниченных территориях. Обработку ведут напольно и с применением автовышек в поздними вечерами, так как по условиям нормативных актов пестицидами разрешается обрабатывать насаждения в безветренную погоду при оптимальной климатической температуре не более +24℃. В дождливую погоду производить опрыскивание растений от вредителей нецелесообразно и неэффективно. Поэтому в период непогоды (при сильном ветре, в дождь) работы по обработке не ведутся», — отметили в мэрии.
В администрации особо подчеркнули, что при соблюдении рекомендуемой концентрации и методики производства работ растения остаются жизнеспособными. Погибают только вредители. Горностаевая моль — это не карантинный вредитель. После поражения яблонь таким вредителем в дальнейшем растение не погибает, а благополучно восстанавливается и вегетирует в летний период.
Важно добавить, что на дворовых и частных территориях, а так же на территориях, где имеется землепользователи, работы по содержанию зелёных насаждений, в том числе обработка о вредителей, возлагается на землепользователей и собственников таких территорий, в том числе силами на соответствующих управляющих компаний. То есть за обработку этих территорий администрация ответственность не несет.
Избавиться от горностаевой моли до конца на уже зараженном дереве крайне сложно — вредитель может появляться снова и снова, так как его жизненный цикл включает несколько поколений. Именно поэтому гусеницы появляются на одних и тех же насаждениях. Успешная борьба требует комплексного подхода и профилактики.
Другими словами, чтобы побороть вредителя, необходимо предпринять целый ряд мер, особенно если речь идет не об общественном пространстве. К сожалению, не везде УК или землевладельцы берут на себя решение этого вопроса, и больные деревья покрываются отвратительной паутиной из год в год, заражая и здоровые насаждения поблизости. Так, крайне запущенная ситуация наблюдается во дворе недалеко от дома № 186 по улице Радищева. При этом управляющая компания бездействует и не предпринимает никаких мер по избавлению от вредителя. Связаться с УК на момент публикации материала не удалось.
Согласно п. 1 ч. 4 ст. 19 Правил благоустройства территории города Иркутска, владельцы зеленых насаждений обязаны обеспечить сохранность и квалифицированный уход за зелеными насаждениями, в том числе обеспечить обработку от вредителей. За нарушение предусмотрена ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от 1 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 5 до 13 тысяч рублей; на юридических лиц — от 10 до 55 тысяч рублей.
В прошлом году мы писали о нашествии горностаевой моли во дворах домов на улице Помяловского — гусеницы буквально попадали в дома жильцов и комками свисали с деревьев. Со стороны УК были приняты меры — обрезка и обработка спецраствором, и в этом году ситуация значительно улучшилась.
Еще в одной управляющей компании, осуществляющей деятельность в микрорайоне Радужном, сообщили, что ежегодно занимаются обработкой деревьев от вредителя в зоне действия своей ответственности.
Напомним, что Иркутск уже не раз вел ожесточенную борьбу с горностаевой молью. До 2014 года мэрия Иркутска под руководством Виктора Кондрашова безуспешно боролась с этим негативным явлением в областном центре. Тогда в рамках борьбы с вредителем весенняя обрезка деревьев стартовала 5 мая с поселка Энергетиков, было обработано 300 яблоневых деревьев на улицах центра города и Свердловского округа. Удаление старых веток, пообещали в мэрии, должно было помочь не только обновить крону, но и уничтожить более 50% перезимовавших на яблоне гусениц горностаевой моли без применения специальных препаратов.
Однако, несмотря на обработку, на 100% избавиться от вредителя не удалось.
Зимнее обследование, проведенное мэрией, также показало, что вредителя на деревьях все еще много. В январе 2015 года горностаевая моль «доела» бюджет Иркутска: региональный Следком возбудил уголовное дело по статье «Халатность».
Действующий на то время мэр Иркутска Дмитрий Бердников в итоге успешно реализовал комплекс мер по «освобождению» горожан от горностаевой моли. С вредителями градоначальник боролся с помощью жителей, в первую очередь, привлекая садоводов.
В 2022 году на совещании под руководством первого заместителя мэра города Андрея Южакова было принято решение о закреплении ответственности за собственниками либо пользователями земельных участков в случае некачественной или несвоевременной обработки растений от вредителей. Тогда же депутаты думы Иркутска предложили консолидированную борьбу с горностаевой молью и рекомендовали увеличить средства на борьбу с вредителем при формировании бюджета.
Летом 2024 года МКУ «Городская среда» обрабатывала от горностаевой моли только общественные территории. Эта работа началась с 17 мая одновременно во всех районах Иркутска.