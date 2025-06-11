Первый случай клещевого энцефалита зарегистрирован в Хабаровском крае

Эпидемиологическая ситуация в Хабаровском крае остается напряженной. За минувшую неделю за медпомощью после укусов клещей обратились 853 человека, а с начала сезона — уже 4495, включая 1579 детей. Зарегистрирован первый случай клещевого энцефалита у непривитого жителя Николаевска-на-Амуре. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Специалисты напоминают о мерах защиты от клещей: нужно использовать репелленты, носить светлую одежду с манжетами, проводить регулярные осмотры после прогулок, а также обрабатывать территории. В регионе обработка уже проведена на 1,3 тысячи гектаров, включая загородные лагеря.
При обнаружении присосавшегося клеща нужно обратиться в медучреждение и доставить клеща на анализ в лабораторию по улице Шевченко, 2.
Роспотребнадзор призывает жителей соблюдать осторожность и своевременно вакцинироваться от клещевого энцефалита.
Параллельно в крае фиксируются случаи энтеровирусной инфекции, преимущественно у дошкольников. Санитарно-противоэпидемическая комиссия утвердила дополнительные меры профилактики.