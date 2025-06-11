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Ковчег с мощами блаженной Матроны Московской прибудет в Омск 12 июня

Церемония встречи святыни состоится в Успенском соборе.

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Источник: Om1 Омск

С 12 по 17 июня в Успенском кафедральном соборе Омска пройдёт важное событие для верующих: здесь будет находиться ковчег с частью мощей блаженной Матроны Московской. Это событие стало возможным благодаря благословению митрополита Дионисия.

Ковчег с мощами прибудет в Омск из Успенского монастыря, расположенного в Новомосковске Тульской области, недалеко от родины святой. Блаженная Матрона — одна из самых почитаемых святых XX века, известная своей близостью к людям, простотой и щедростью.

Церемония встречи святыни состоится 12 июня в 11:30, сразу после Божественной Литургии в Успенском соборе.