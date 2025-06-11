Ковчег с мощами блаженной Матроны Московской прибудет в Омск 12 июня

С 12 по 17 июня в Успенском кафедральном соборе Омска пройдёт важное событие для верующих: здесь будет находиться ковчег с частью мощей блаженной Матроны Московской. Это событие стало возможным благодаря благословению митрополита Дионисия.
Ковчег с мощами прибудет в Омск из Успенского монастыря, расположенного в Новомосковске Тульской области, недалеко от родины святой. Блаженная Матрона — одна из самых почитаемых святых XX века, известная своей близостью к людям, простотой и щедростью.
Церемония встречи святыни состоится 12 июня в 11:30, сразу после Божественной Литургии в Успенском соборе.