День России 2025: красивые картинки и готовые открытки со словами поздравления

12 июня в Самарской области, как и во всей Российской Федерации, отмечается государственный праздник — День России. Почему именно в этот день? 12 июня 1990-го года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. С 1991-го этот день считается нерабочим, а с 1992-го стал национальным праздником.