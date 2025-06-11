День России 2025: красивые картинки и готовые открытки со словами поздравления

Поздравьте своих близких и друзей с Днем России и отправьте им красивые открытки с поздравлениями.
12 июня в Самарской области, как и во всей Российской Федерации, отмечается государственный праздник — День России. Почему именно в этот день? 12 июня 1990-го года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. С 1991-го этот день считается нерабочим, а с 1992-го стал национальным праздником.
Однако до 1997-го года праздник назывался «День независимости». Затем первый президент РФ Борис Ельцин предложил другое название — День России. Официально же 12 июня стало Днем России только в 2002-м году, когда вступили в силу положения нового Трудового кодекса.
На этой странице вы можете подобрать подходящую открытку с поздравлениями ко Дню России, скачать ее бесплатно и отправить своим родственникам и друзьям в WhatsApp, Telegram, Вконтакте, Одноклассниках и других социальных сетях и мессенджерах.
Праздничные открытки ко Дню России с поздравлениями:
Ранее мы писали о том, что в День России в Самаре состоится праздничный «Парад на Волге». Планируется, что от 8-й Просеки до Ульяновского спуска пройдет колонна из нескольких сотен судов, включая корабль «Валерий Чкалов».
С 12 по 14 июня в областной столице пройдет целая серия мероприятий, приуроченных ко Дню России. Подробнее об этом вы можете узнать из нашего материала.
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