Рекрутеры Самары рассказали о частых искажениях в резюме соискателей

По данным сервиса SuperJob и образовательного холдинга Skillbox, большинство работодателей в Самаре сталкиваются с неправдивой информацией в резюме кандидатов. Чаще всего соискатели приукрашивают свои профессиональные навыки (такую тенденцию отметили 56% работодателей), перечень должностных обязанностей (45%) и опыт работы (39%).
Проверить несоответствие данных рекрутерам помогают интервью, профессиональные тесты, проверка рекомендаций и запрос выписок из трудовой книжки.
Примерно каждый пятый HR-специалист отмечал случаи, когда соискатели вносили ложные персональные данные. 17% кадровиков фиксировали завышенный уровень владения специализированным программным обеспечением, а 16% выявляли несоответствия относительно уровня владения иностранными языками.
Еще 7% специалистов упомянули добавления в резюме несуществующих тренингов и курсов. По 4% респондентов столкнулись с неточностями в разделах о наградах и основном образовании.
Вместе с тем 10% рекрутеров отметили, что никогда не сталкивались с ложной информацией в резюме.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.