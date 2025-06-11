Рекрутеры Самары рассказали о частых искажениях в резюме соискателей

По данным сервиса SuperJob и образовательного холдинга Skillbox, большинство работодателей в Самаре сталкиваются с неправдивой информацией в резюме кандидатов. Чаще всего соискатели приукрашивают свои профессиональные навыки (такую тенденцию отметили 56% работодателей), перечень должностных обязанностей (45%) и опыт работы (39%).