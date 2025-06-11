Итальянский бар Aperitivo в Омске продают за 3,5 миллиона рублей

В Омске снова выставлен на продажу итальянский бар Aperitivo, расположенный в популярном фуд-пространстве «Люба, давай!». Заведение, которое предлагает итальянскую кухню, пытаются продать уже с 2022 года. Изначально его стоимость составляла 12 миллионов рублей, но спустя два года цена снизилась в три раза. Сейчас владельцы готовы расстаться с баром за 3,5 миллиона рублей.
Бар работает, и покупатель получит все необходимое для продолжения бизнеса: концепцию, оборудование, меню, барную карту и поставщиков. Товарный остаток в цену не входит. Однако, несмотря на снижение цены, заведение до сих пор не нашло нового владельца.
Бар находится в арендуемом помещении площадью 110 квадратных метров, с 40 посадочными местами, а в летний период добавляются еще 24 места на веранде. Владелец заведения, итальянец Кармело Никотра. Ранее он рассказывал, что женат на омичке, решил остаться в Сибири, освоил русский язык и открыл бар с акцентом на «домашнюю кухню и хорошее вино».
Сейчас заведение продают «срочно» и «по семейным обстоятельствам».