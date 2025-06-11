Итальянский бар Aperitivo в Омске продают за 3,5 миллиона рублей

В Омске снова выставлен на продажу итальянский бар Aperitivo, расположенный в популярном фуд-пространстве «Люба, давай!». Заведение, которое предлагает итальянскую кухню, пытаются продать уже с 2022 года. Изначально его стоимость составляла 12 миллионов рублей, но спустя два года цена снизилась в три раза. Сейчас владельцы готовы расстаться с баром за 3,5 миллиона рублей.