Совмин обнародовал новые тарифы на газ, отопление и электричество в Беларуси

Также стали дороже тарифы и на сжиженный газ. Говорится, что для домов с индивидуальным отоплением и счетчиками один кубометр газа обойдется в 3,1098 рубля в период отопительного сезона (+0,2641 рубля). При отсутствии счетчиков стоимость прибавила 0,9327 рубля и составляет 10,1046 рубля за один квадратный метр.