Совмин обнародовал новые тарифы на газ, отопление и электричество в Беларуси. Это следует из постановления белорусского правительства № 313 от 9 июня 2025 года. Документ официально опубликован 10 июня 2025 года на Национальном правовом портале.
Согласно документу, природный газ при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и счетчиков стал дороже на 0,63 копейки. Один кубометр газа обойдется в 0,2125 рубля (ранее — 0,2062 рубля).
В том случае, если приборы учета отсутствуют, то тарифы окажутся следующими: в отопительный период — 0,736 рубля, летом — 0,276 рубля. Указанные суммы будут взиматься за каждый квадратный метр площади.
Сообщается, что одна гигакалория тепловой энергии, которая используется для отопления и горячего водоснабжения, будет стоить 27,2323 рубля (ранее — 24,7187 рубля). Подорожание составило 2,1563 рубля.
Также стали дороже тарифы и на сжиженный газ. Говорится, что для домов с индивидуальным отоплением и счетчиками один кубометр газа обойдется в 3,1098 рубля в период отопительного сезона (+0,2641 рубля). При отсутствии счетчиков стоимость прибавила 0,9327 рубля и составляет 10,1046 рубля за один квадратный метр.
В документе сказано, что на электроэнергию тариф для домов, где есть электроплиты, но отсутствует централизованное отопление, вырос на 0,03 копейки до 11,79 копейки за кВт/ч (одноставочный тариф) и на 0,02 копейки до 8,25/15,33 копейки (двуставочный тариф).
Напомним, что в Беларуси коммуналка подорожала с 1 июня 2025 года.
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