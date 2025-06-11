«Женщина скрывала, что пламя из котла вырывалось на 20 сантиметров». СК назвал причину пожара в Березовском районе, где погибли четыре ребенка

В Следственном комитете установили причины пожара в жилом доме в Березовском районе, где погибли четверо детей.
Ранее мы писали, что четверо детей от двух месяцев до шести лет сгорели при пожаре в жилом доме под Березой: «Спаслись 37-летняя мать и 4-летняя дочь».
Трагедия произошла 14 апреля 2024 года в деревне Ястребель Березовского района. СК расследовал уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 304 Уголовного кодекса Беларуси).
Было установлено, что в тот день отец семейства поехал по делам, оставив дома жену с пятью маленькими детьми. Четверо детей были в гостиной, а грудной ребенок спал в соседней комнате. В какой-то момент сельчанка почувствовала запах гари из веранды, где стоял газовый котел и увидела, что там начался пожар. Женщина попыталась набрать воду из колодца, чтобы потушить огонь, но безуспешно.
— Пламя быстро охватило дом. Спастись удалось лишь 4-летней девочке, — прокомментировали в СК.
При проверке следователи и эксперты установили, что газовый котел, которым пользовалась семья, не был оборудован отбойными пластинами, распределительной решеткой и защитным кожухом, что противоречило техническим требованиям. При этом владелица дома знала, что оборудование неисправно, и что пламя из эксплуатационного отверстия котла периодически выбрасывается, но специалистам об этом она не сообщала.
Еще специалисты установили, что в ветреную погоду пламя вырывалось из конструктивных отверстий газового котла на 20 сантиметров. Кроме того, на веранде всегда сушили белье и хранили в пакетах одежду и обувь, создавая дополнительную опасность возгорания.
— Судебная пожарно-техническая экспертиза установила, что возгорание началось из-за контакта открытого огня с тканями, — сообщили в пресс-службе.
В Следственном комитете подчеркнули, что именно пренебрежение правилами пожарной безопасности обернулись непоправимой трагедией.
И указали, что в ходе расследования были получены неопровержимые доказательства, подтвердившие прямую причинно-следственную связь между действиями матери и наступившей трагедией.
— Ввиду акта амнистии было принято решение о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, — заключили в СК.
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