«Женщина скрывала, что пламя из котла вырывалось на 20 сантиметров». СК назвал причину пожара в Березовском районе, где погибли четыре ребенка

Было установлено, что в тот день отец семейства поехал по делам, оставив дома жену с пятью маленькими детьми. Четверо детей были в гостиной, а грудной ребенок спал в соседней комнате. В какой-то момент сельчанка почувствовала запах гари из веранды, где стоял газовый котел и увидела, что там начался пожар. Женщина попыталась набрать воду из колодца, чтобы потушить огонь, но безуспешно.