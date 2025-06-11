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В Самаре планируют завершить ремонт Московского шоссе в августе 2025 года

В Самаре продолжаются ремонтные работы на одной из двух главных дорог города — Московском шоссе.

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В Самаре продолжаются ремонтные работы на одной из двух главных дорог города — Московском шоссе. Подробности рассказал глава регионального минтранса Сергей Карпов.

По словам чиновника, сначала подрядчик немного отставал от сроков, но потом увеличил темпы работы и ремонт должен быть закончен в срок.

На части дороги уже уложено новое дорожное полотно и приведены в порядок колодцы. Ожидается, что работы будут закончены в августе этого года.

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