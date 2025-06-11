В МГУ создана модель прогноза выведения из организма лекарств при болезнях печени

«[Модель способна помочь] не просто описывать движение вещества в крови, но и предсказывать, как изменится фармакокинетика препаратов при нарушении функции печени. Это особенно важно для планирования лечения пациентов с циррозом или портальной гипертензией», — пояснил Александр Хруленко, доцент кафедры вычислительных методов факультета ВМК МГУ, чьи слова приводятся в сообщении.