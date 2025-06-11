В МГУ создана модель прогноза выведения из организма лекарств при болезнях печени

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Исследователи факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова разработали математическую модель, описывающую распространение веществ по сердечно-сосудистой системе с учетом функций печени. Разработка поможет более точно прогнозировать влияние лекарств на организм и сроки их выведения у пациентов с заболеваниями этого органа, сообщила пресс-служба МГУ.
Решение позволяет оценивать распространение соединений в организме с учетом детоксикационной функции печени — эти данные важны в фармакологии и медицине, так как состояние органа влияет на метаболизм лекарственных препаратов и их выведение из организма.
«Разработанная модель фокусируется на динамике индоцианина зеленого (ICG) — вещества, применяемого для диагностики состояния печени. Программный комплекс позволяет численно рассчитывать концентрации вещества в крови и оценивать периоды его полувыведения», — уточнили в МГУ.
Авторы протестировали систему с использованием сценариев трех степеней поражения печени. Результаты работы могут помочь врачам прогнозировать влияние препаратов на состояние пациентов с тяжелыми заболеваниями печени и оптимизации хирургических вмешательств, например, при проведении шунтирования.
«[Модель способна помочь] не просто описывать движение вещества в крови, но и предсказывать, как изменится фармакокинетика препаратов при нарушении функции печени. Это особенно важно для планирования лечения пациентов с циррозом или портальной гипертензией», — пояснил Александр Хруленко, доцент кафедры вычислительных методов факультета ВМК МГУ, чьи слова приводятся в сообщении.