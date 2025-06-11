В Башкирии родителям 1800 новорожденных автоматически назначили пособие

С начала 2025 года в Башкирии автоматически назначается единое пособие для семей с новорожденными. По данным регионального отделения Социального фонда, уже 1800 младенцам выплаты были назначены без необходимости подачи родителями заявлений.
Упрощенный порядок получения льготы вступил в действие с января этого года. Если семья уже получает аналогичную выплату на старших детей, пособие на новорожденного оформляется автоматически. Размер финансовой поддержки соответствует установленному ранее уровню — от 50% до 100% детского прожиточного минимума, который в регионе составляет 15 309 рублей. Пособие назначается на один год, добавили в СФР.
Для родителей, у которых родился первый ребенок, сохраняется стандартная процедура оформления. Им необходимо лично обратиться за назначением пособия, после чего будет проведена проверка материального положения семьи.
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